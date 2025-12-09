Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.90
П2
3.74
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.35
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.76
П2
3.79
Хоккей. НХЛ
05:30
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.70
П2
1.78

Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал фото своего зашитого уха после попадания в него шайбы.

Источник: Спортс"

Панин получил травму в выездном матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» 17 ноября (3:4 ОТ). Защитник «Салавата» заблокировал бросок лицом.

Фото своего зашитого уха хоккеист выложил в телеграм-канале «Раздевалка».

Фото: t.me/razdevalka.