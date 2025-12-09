Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»

Панин получил травму в выездном матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» 17 ноября (3:4 ОТ). Защитник «Салавата» заблокировал бросок лицом.
Фото своего зашитого уха хоккеист выложил в телеграм-канале «Раздевалка».
Фото: t.me/razdevalka.
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин показал фото своего зашитого уха после попадания в него шайбы.
Панин получил травму в выездном матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» 17 ноября (3:4 ОТ). Защитник «Салавата» заблокировал бросок лицом.
Фото своего зашитого уха хоккеист выложил в телеграм-канале «Раздевалка».
Фото: t.me/razdevalka.