Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.50
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.54
X
4.40
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.90
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.62
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.90
П2
4.18
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.40
П2
2.38

Фетисов о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Здорово, только непонятно, за что они детей все это время обижали. Посмотрим, какое количество допустят и когда»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

Источник: Спортс"

Рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта. Ограничения для взрослых спортсменов и команд остались в силе.

"Здорово, что МОК принял такое решение касаемо молодых спортсменов. Только непонятно, за что они детей все это время обижали.

Посмотрим, как это будет: какое количество допустят и когда", — сказал Фетисов.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше