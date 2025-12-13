Сигал в раздевалке сборной России, кружок от Ротенберга. Обстановка на Кубке Первого канала

Кубок Первого канала стартовал для сборной России еще в начале недели. Во вторник у команды была серьезная тренировка — из-за большого количества хоккеистов в расположении сборной она затянулась аж на три часа. Потом команда в полном составе сходила в Новосибирске в театр, сыграла в турнире «три на три», собрав аншлаг на трибунах «Сибирь Арены», и устроила мастер-класс для детей. Но все четко понимали, что день матча с Белоруссией — главный на турнире для нашей сборной.
Подготовка была соответствующей, а сомнений в том, что трибуны будут заполнены, просто не было. Даже на мастер-классе для детей, где не участвовали основные игроки сборной, собрали тысяч 10 зрителей — в Новосибирске в очередной раз подтвердили любовь к хоккею.
Аймурзин вместо Радулова
Александр Радулов занимает особое место в любой команде. Вот и в сборной России его ждали. По моей информации, помешали приезду Радулова срочные дела с документами — ему пришлось лететь в США. Понятно, что такой хоккеист делает сильнее любую команду, но стоит признать, что Александр не молодеет — пусть по игре этого и не скажешь. Партнеры по тройке Георгий Иванов и Егор Сурин в сборную приехали — логично, что разбивать их не было никакого смысла. А вот найти замену Радулову было необходимо.
Когда увидел в протоколе в тройке с Ивановым и Суриным Данила Аймурзина из «Северстали», немного удивился. Во-первых, Аймурзин — центр и на фланге играет крайне редко. Во-вторых, Данил действует совсем в другой манере — его можно сравнить, например, с Вадимом Шипачевым. Но в тройку к ярославцам он вписался шикарно. Победный гол звено организовало, правда, когда вместо Иванова на льду был одноклубник Аймурзина Руслан Абросимов.
Сам Данил после матча был традиционно скромен, а вот главный тренер сборной России Роман Ротенберг хвалил молодого нападающего. Хотя приз лучшему игроку матча по версии оргкомитета турнира получил вратарь Максим Моторыгин, который был в 33 секундах от сухаря в первом матче сборной.
Канцеров подтвердил статус
Звено Владимир Ткачев — Роман Канцеров — Дмитрий Силантьев — лучшее в КХЛ. В сборную приехали последние двое, а место Ткачева занял центрфорвард Илья Сафонов из «Ак Барса» — Канцерову пришлось вернуться на фланг. Как признался в разговоре с «СЭ» после матча сам форвард, ему было непривычно — все-таки весь сезон он играет в центре. Но позицию крайнего нападающего можно назвать родной для игрока «Металлурга» — почти всю карьеру до этого он провел на фланге.
Конечно, с Сафоновым игра тройки была совсем другой — но форвард «Ак Барса» справился со своей ролью. Выиграл все вбрасывания, отрабатывал в обороне. А Канцеров подтвердил статус лучшего снайпера сезона — убежав в контратаку, нанес шикарный кистевой бросок.
Роман призадумался, когда я сказал ему, что до этого сезона он так с кистей не бросал, но в итоге признался, что дополнительно работал над броском. В том числе вместе с Ткачевым. Для 21-летнего нападающего это была первая игра за сборную — и тут же первый гол.
Энерджайзер Сурин
Майское турне сложилось для сборной России неудачно, так что матч в Новосибирске однозначно был принципиальным. Но не нужно думать, что белорусы были плохо настроены на игру. Тренерский штаб отнесся к встрече максимально серьезно — были запрещены телефоны в раздевалке. Никакой расслабленности со стороны гостей не было, а Дмитрий Квартальнов перед игрой был расстроен тем, что из-за травмы не сможет сыграть Владимир Алистров.
Но сборная России провела практически образцовый матч — моментов у соперника было немного из-за слаженной игры россиян в обороне. Сочетания защитников были вполне логичными — например, Ротенберг объединил игравших вместе в «Ак Барсе», пусть и нечасто в одной паре, Никиту Лямкина и Дмитрия Юдина. Они не только одноклубники, но и друзья вне льда, так что взаимопонимание было отличное. Органично выглядели и Елесин с Пыленковым в первой паре, и Конюшков с Карпухиным во второй, а вот защитник местной «Сибири» Ахияров так и не вышел на лед.
Настоящую энергию команде придавал Сурин, который в третьем периоде совершил шикарный силовой прием против Вадима Мороза. А после игры солировал в раздевалке. Выходя к журналистам, нападающий «Локомотива» признался, что хочет записать кружок в свой Telegram-канал с Ротенбергом, а буквально через несколько минут желание осуществилось. Подогрел интерес и сам тренер, который в 11 часов вечера по местному времени написал Егору, что пора спать, а самая важная игра с Казахстаном еще впереди.
Еще один инфоповод создало приглашение в раздевалку сборной знаменитого актера Стивена Сигала. Многие из нынешнего поколения хоккеистов уже не смотрели его фильмы, но для тех, кому за 30, это культовый персонаж. Не скрывал этого и Ротенберг, рассказывавший, как смотрел его фильмы в детстве.
В то, что Россия способна проиграть Казахстану без ряда лидеров, вообще не верится, и уже сейчас можно сказать, что Кубок Первого канала удался на славу. В нынешних условиях национальная сборная должна напоминать о себе, а собирая аншлаги в разных городах и показывая классную игру, она выполняет свою задачу по популяризации хоккея с лихвой.
Артур Хайруллин