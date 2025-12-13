Сигал в раздевалке сборной России, кружок от Ротенберга. Обстановка на Кубке Первого канала

Но сборная России провела практически образцовый матч — моментов у соперника было немного из-за слаженной игры россиян в обороне. Сочетания защитников были вполне логичными — например, Ротенберг объединил игравших вместе в «Ак Барсе», пусть и нечасто в одной паре, Никиту Лямкина и Дмитрия Юдина. Они не только одноклубники, но и друзья вне льда, так что взаимопонимание было отличное. Органично выглядели и Елесин с Пыленковым в первой паре, и Конюшков с Карпухиным во второй, а вот защитник местной «Сибири» Ахияров так и не вышел на лед.