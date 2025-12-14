Ричмонд
Корешков о приглашении в штаб «Трактора»: «Долго не думал. Это сильная команда, есть шанс побороться за титул»

Евгений Корешков рассказал, что не раздумывая принял приглашение присоединиться к тренерскому штабу «Трактора». Специалист пришел в челябинский клуб в конце ноября.

Источник: Спортс"

Также появилась информация, что Корешков может стать главным тренером «Трактора».

— Как вам поступило предложение от «Трактора»? Долго ли вы думали?

— Долго не думал. Мне позвонил один из руководителей «Трактора». Мы пообщались. Я сказал, что мне очень нравится игра клуба. В прошлом сезоне Челябинск играл в финале. Это очень сильная команда. Вообще мне нравится коллектив, который ставит перед собой задачу — взять Кубок Гагарина. Недолго раздумывая, я сразу согласился. Есть шанс побороться за титул чемпиона.

— Вас удивило, что «Трактор» в первом же матче при вас победил со счетом 9:0?

— Ушел Бенуа Гру, и в команде что‑то шло не очень хорошо. Небольшой перерывчик был, мы отлично потренировались. Провели качественную тактическую работу, что‑то изменили. Ребята маленько перестроились и выдали два колоссальных матча. Было не только 9:0 с «Шанхайскими Драконами», но и 6:1 с «Сочи». Правда, потом что‑то не так пошло…

— Четыре поражения подряд, когда главным тренером был Рафаэль Рише.

— Но это надо уже анализировать, почему так получилось. Это дальше всё будет.

— Как вы работаете с Сергеем Зубовым, которого хорошо знаете по СКА?

— Все просто: я отвечаю за работу с нападающими и большинство, он — за защитников и меньшинство. Мы даже стоим на разных концах лавки. Общаемся только в тренерской.

— Рише теперь ушел в «Авангард» к Ги Буше. Как вы помогали 31‑летнему французу, на которого навалился такой груз работы главным тренером «Трактора»?

— Я старался помочь Рише психологически. Знал и видел, что ему это нужно. Рафаэль у меня много спрашивал про действия, как поступать в конкретных ситуациях в топ‑клубах. Как выстраивается тренировочный процесс. Он задавал очень много вопросов, и это отлично, когда тренер так себя ведет. Он хочет расти. И пусть в моменте что‑то не получалось. Эти четыре поражения подряд… Где‑то всё рядышком было. Поэтому Рише уже нет в «Тракторе», — сказал Корешков.