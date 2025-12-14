Корешков о приглашении в штаб «Трактора»: «Долго не думал. Это сильная команда, есть шанс побороться за титул»

— Я старался помочь Рише психологически. Знал и видел, что ему это нужно. Рафаэль у меня много спрашивал про действия, как поступать в конкретных ситуациях в топ‑клубах. Как выстраивается тренировочный процесс. Он задавал очень много вопросов, и это отлично, когда тренер так себя ведет. Он хочет расти. И пусть в моменте что‑то не получалось. Эти четыре поражения подряд… Где‑то всё рядышком было. Поэтому Рише уже нет в «Тракторе», — сказал Корешков.