«Торонто» со стоимостью 4,4 млрд долларов — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes, «Рейнджерс» — 2-й, «Эдмонтон» — 4-й, «Вашингтон» — 9-й, «Тампа

«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по итогам 2025 года по версии Forbes.

Источник: Спортс"

Стоимость «Мэйпл Лифс» за год выросла на 16% и оценивается в 4,4 миллиарда долларов. Вторая франшиза, преодолевшая отметку в 4 млрд, «Рейнджерс» (4 млрд, рост на 12%).

Самый дешевый клуб лиги — «Коламбус» (1,3 млрд, +30%).

1. «Торонто» — 4,4 миллиарда долларов (+16% за год).

2. «Рейнджерс» — 4 млрд (+12%).

3. «Монреаль» — 3,4 млрд (+13%).

4. «Эдмонтон» — 3,2 млрд (+21%).

5. «Лос-Анджелес» — 3,1 млрд (+7%).

6. «Бостон» — 2,9 млрд (+7%).

7. «Чикаго» — 2,8 млрд (+14%).

8. «Филадельфия» — 2,7 млрд (+17%).

9. «Вашингтон» — 2,55 млрд (+19%).

10. «Детройт» — 2,5 млрд (+18%).

«Тампа-Бэй» располагается на 16-м месте — 2,05 млрд (+14%), «Питтсбург» — на 22-м (1,75 млрд, +0%), «Флорида» — на 23-м (1,7 млрд, +21%).

Весь список доступен здесь.