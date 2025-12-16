«Торонто» со стоимостью 4,4 млрд долларов — самый дорогой клуб НХЛ по версии Forbes, «Рейнджерс» — 2-й, «Эдмонтон» — 4-й, «Вашингтон» — 9-й, «Тампа

Стоимость «Мэйпл Лифс» за год выросла на 16% и оценивается в 4,4 миллиарда долларов. Вторая франшиза, преодолевшая отметку в 4 млрд, «Рейнджерс» (4 млрд, рост на 12%).
Самый дешевый клуб лиги — «Коламбус» (1,3 млрд, +30%).
1. «Торонто» — 4,4 миллиарда долларов (+16% за год).
2. «Рейнджерс» — 4 млрд (+12%).
3. «Монреаль» — 3,4 млрд (+13%).
4. «Эдмонтон» — 3,2 млрд (+21%).
5. «Лос-Анджелес» — 3,1 млрд (+7%).
6. «Бостон» — 2,9 млрд (+7%).
7. «Чикаго» — 2,8 млрд (+14%).
8. «Филадельфия» — 2,7 млрд (+17%).
9. «Вашингтон» — 2,55 млрд (+19%).
10. «Детройт» — 2,5 млрд (+18%).
«Тампа-Бэй» располагается на 16-м месте — 2,05 млрд (+14%), «Питтсбург» — на 22-м (1,75 млрд, +0%), «Флорида» — на 23-м (1,7 млрд, +21%).
Весь список доступен здесь.