Генменеджер «Авангарда» об агентах: «Могут влиять на тренера — кто в состав попадает, на каких условиях. Надо контролировать, если начинает заносить»

Но, в принципе, и когда я работал в «Динамо», и когда сейчас я в «Авангарде», мне кажется, нет такого, что у нас прямо вот один агент и большая часть его игроков. Не специально, но как-то так получается, что ты ищешь нужных хоккеистов, и они зачастую у разных агентов.