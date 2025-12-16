Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.54
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.37
X
4.57
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.16
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.18
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Панарин против «Анахайма»: ассист, 5 бросков, 2 потери и «минус 1» за 22:02. У него 34 очка в 34 играх в сезоне

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин ассистировал при единственной шайбе команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4).

На счету 34-летнего нападающего стало 34 (11+23) очка в 34 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Панарин (22:02, «минус 1») также отметился 5 бросками в створ и допустил 2 потери.