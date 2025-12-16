Маршанд забил «Тампе» — 19-й гол в 31 игре в сезоне. Только Ягр и Нуиндайк забивали за «Флориду» больше в возрасте 37 лет или старше

Также в списке Яромир Ягр (2015/16, 43 года на начало сезона — 66 баллов в 79 играх, 2016/17, 44 года — 46 в 82), Джо Нуиндайк (2005/06, 39 лет — 56 в 65) и Гэри Робертс (2005/06, 39 лет — 40 в 58).