Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.54
П2
1.64
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.37
X
4.57
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.16
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.18
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Кучеров без очков против «Флориды»: 3 броска, малый штраф и «минус 2» за 18:40. У него 42 балла в 30 играх в сезоне — идет 8-м в гонке бомбардиров

Форвард «Тампы» Никита Кучеров остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5).

На счету 32-летнего россиянина 42 (13+29) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «+9». Действующий обладатель «Арт Росс Трофи» идет на 8-м месте в гонке бомбардиров лиги.

Сегодня Кучеров (18:40, «минус 2») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Также он сделал 1 перехват, допустил 2 потери и получил малый штраф в третьем периоде.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше