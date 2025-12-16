Бобровский догнал Гашека по числу матчей с 90%+ сэйвами в регулярках НХЛ (469). Они делят 10-е место в истории лиги, рекорд у Бродера (741)

37-летний россиянин сегодня отразил 26 из 28 бросков в матче с «Тампой» (92,9%). Теперь у него 469 матчей с 90%+ сэйвов из 777 всего.
Бобровский догнал Доминика Гашека (469 из 735) по числу таких игр и делит с ним 10-е место в истории лиги.
Выше идут Мартин Бродер (741 из 1266), Роберто Луонго (653 из 1044), Марк-Андре Флери (595 из 1051), Патрик Руа (593 из 1029), Хенрик Лундквист (рекорд для вратарей из Европы — 560 из 887), Эд Белфор (524 из 963), Тони Эспозито (496 из 886), Кертис Джозеф (495 из 943) и Райан Миллер (475 из 796).
Среди действующих вратарей в топ-5 также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», 455 из 811), Семен Варламов («Айлендерс», 377 из 621), Коннор Хеллибак («Виннипег», 360 из 584) и Андрей Василевский («Тампа», 337 из 559).