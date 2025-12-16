Ричмонд
15:30
Сибирь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.86
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.57
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.16
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.18
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.35
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.47
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Флорида
5
П1
X
П2

Бобровский догнал Гашека по числу матчей с 90%+ сэйвами в регулярках НХЛ (469). Они делят 10-е место в истории лиги, рекорд у Бродера (741)

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский догнал Доминика Гашека по числу матчей с 90% или более сэйвов в регулярных чемпионатах НХЛ.

37-летний россиянин сегодня отразил 26 из 28 бросков в матче с «Тампой» (92,9%). Теперь у него 469 матчей с 90%+ сэйвов из 777 всего.

Бобровский догнал Доминика Гашека (469 из 735) по числу таких игр и делит с ним 10-е место в истории лиги.

Выше идут Мартин Бродер (741 из 1266), Роберто Луонго (653 из 1044), Марк-Андре Флери (595 из 1051), Патрик Руа (593 из 1029), Хенрик Лундквист (рекорд для вратарей из Европы — 560 из 887), Эд Белфор (524 из 963), Тони Эспозито (496 из 886), Кертис Джозеф (495 из 943) и Райан Миллер (475 из 796).

Среди действующих вратарей в топ-5 также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», 455 из 811), Семен Варламов («Айлендерс», 377 из 621), Коннор Хеллибак («Виннипег», 360 из 584) и Андрей Василевский («Тампа», 337 из 559).