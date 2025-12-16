Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Авангард
П1
4.60
X
4.86
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Барыс
П1
1.45
X
5.40
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
ЦСКА
П1
4.50
X
4.57
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Салават Юлаев
П1
1.65
X
4.52
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
П1
2.20
X
4.16
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
2.53
X
4.18
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Спартак
П1
2.13
X
4.35
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.77
X
4.47
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Флорида
5
Бобровский делит с Холлом 10-е место в истории НХЛ по победам без учета серий буллитов (407). Сергей — рекордсмен среди вратарей из Европы по этому показателю

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел 777-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, сыграв с «Тампой» (5:2).

Источник: Спортс"

Победа стала для 37-летнего россиянина 443-й за карьеру. Он занимает 9-е место в истории лиги по их числу, на 8-м месте идет Терри Савчак (445).

При этом победа без учета серий буллитов (введены в сезоне-2005/06) стала для Бобровского 407-й за карьеру. Он делит 10-е место в истории лиги по этому показателю с Гленом Холлом.

Выше идут Мартин Бродер (649 в 1266 играх), Патрик Руа (551 в 1029), Марк-Андре Флери (509 в 1051), Эд Белфор (481 в 963), Кертис Джозеф (447 в 943), Терри Савчак (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Роберто Луонго (437 в 1044) и Тони Эспозито (423 в 886).

Бобровский является рекордсменом среди вратарей из Европы по этому показателю. Второе место занимает Хенрик Лундквист (Швеция, 398 в 887), третье — Доминик Гашек (Чехия, 383 в 735).