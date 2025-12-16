Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.15
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сибирь
3
:
Авангард
2
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.70
П2
33.00
Хоккей. НХЛ
17.12
Бостон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
17.12
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
17.12
Коламбус
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
17.12
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
17.12
Питтсбург
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.40
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
17.12
Рейнджерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
17.12
Торонто
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.44
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
17.12
Миннесота
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2

Дмитрий Васильев: «Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года. Он побил всевозможные рекорды»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим российским спортсменом в 2025 году.

Источник: Спортс"

"Главный российский спортсмен 2025 года — Александр Овечкин. Он побил всевозможные рекорды.

Вне всякого сомнения, наш хоккеист был лучшим в 2025 году", — заявил Васильев.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше