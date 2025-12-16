Дмитрий Васильев: «Овечкин — главный российский спортсмен 2025 года. Он побил всевозможные рекорды»

"Главный российский спортсмен 2025 года — Александр Овечкин. Он побил всевозможные рекорды.
Вне всякого сомнения, наш хоккеист был лучшим в 2025 году", — заявил Васильев.
