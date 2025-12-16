Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Бостон
1
:
Юта
1
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.77
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
2-й период
Детройт
0
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
3.69
X
4.20
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
2-й период
Коламбус
1
:
Анахайм
0
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.90
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.79
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
0
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
7.00
П2
1.26
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
0
:
Ванкувер
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.40
П2
1.77
Хоккей. НХЛ
перерыв
Торонто
0
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
6.14
X
4.81
П2
1.52
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.16
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сан-Хосе
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Жирков о возможном возвращении Овечкина в Россию: «Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ — борьбы много, например. Александр сам решит, как ему лучше»

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Россию.

Источник: Спортс"

Думаю, Александр сам решит, как ему лучше. Как раз последний год контракта с «Вашингтоном», посмотрим.

Возможно, наш чемпионат в чем-то сложнее, чем НХЛ, например, борьбы много", — сказал Жирков.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше