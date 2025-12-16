Никитин о том, находит ли ЦСКА свою игру: «Рано об этом говорить. Стабильность — признак мастерства, мы к этому двигаемся, но за это нужно платить самоотверженностью, дисциплиной, характером»

Обмен Мака Холлоуэлла в ЦСКА? Ему еще нужно оформить бумаги. Я не скажу, что мы его очень хорошо знаем. В свое время Дмитрий Сергеевич Юшкевич его смотрел для ярославского «Локомотива», поэтому представляем его сильные качества и то, над чем надо работать. Считаем, что нам как раз не хватает такого защитника. Думаю, что и «Лада», и мы будем довольны обменом", — сказал Никитин.