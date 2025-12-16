Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.12
Бостон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
17.12
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
17.12
Коламбус
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
17.12
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
17.12
Питтсбург
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
17.12
Рейнджерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
17.12
Торонто
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.41
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
17.12
Миннесота
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
17.12
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
17.12
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
4.96
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Никитин о том, находит ли ЦСКА свою игру: «Рано об этом говорить. Стабильность — признак мастерства, мы к этому двигаемся, но за это нужно платить самоотверженностью, дисциплиной, характером»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе над «Ладой» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (4:2).

Источник: Спортс"

«В целом, игра у нас складывалась. Ненужные голы, конечно, давали импульс “Ладе”. Спецбригады хорошо сработали. В принципе, парни заслужили победу.

Третья победа подряд говорит о том, что ЦСКА находит свою игру? Рано об этом говорить. Стабильность — признак мастерства, поэтому к этому и двигаемся, но за это нужно платить самоотверженностью, дисциплиной, мастерством, характером, командными действиями. Это процесс построения команды.

Обмен Мака Холлоуэлла в ЦСКА? Ему еще нужно оформить бумаги. Я не скажу, что мы его очень хорошо знаем. В свое время Дмитрий Сергеевич Юшкевич его смотрел для ярославского «Локомотива», поэтому представляем его сильные качества и то, над чем надо работать. Считаем, что нам как раз не хватает такого защитника. Думаю, что и «Лада», и мы будем довольны обменом", — сказал Никитин.