Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.12
Бостон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
17.12
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
17.12
Коламбус
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
17.12
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
17.12
Питтсбург
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
17.12
Рейнджерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.33
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
17.12
Торонто
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.41
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
17.12
Миннесота
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
17.12
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
17.12
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
4.96
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Десятков о 2:4: «Удаления предрешили исход матча. При игре “5 на 5” “Лада” моментами выглядела лучше, чем ЦСКА. Могу похвалить команду за характер»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:4).

Источник: Спортс"

"Банальные вещи, все на поверхности — удаления и пропущенные шайбы в меньшинстве предрешили исход матча. Удаления мы заработали сами — это нас и сгубило.

Что касается игры «пять на пять», я считаю, что моментами выглядели даже лучше соперников. Во втором и третьем периодах, как мне показалось, мы больше владели инициативой, создавали моменты, единственное — нужно было их реализовывать. Могу похвалить команду за характер, за второй и третий периоды. Нам нужно поправлять большинство и меньшинство, об этом говорил уже неоднократно.

«Ладе» не хватало наглости и злости? Соглашусь по началу матча, но потом и на чужом пятаке воевали, и на своем. Не скажу, что мы слишком уважительно отнеслись к ЦСКА. Игра неудачно сложилась для нас, пропустили три шайбы в меньшинстве — это сказывается на психологии, чего, наверное, не должно быть у профессиональных спортсменов. Но еще раз отмечу, что поправили ситуацию во втором и третьем периодах, создали хорошие моменты, где должны были забивать.

Игра Артура Тянулина? Раз забросил шайбу, наверное, хорошо сыграл. Есть такое высказывание: «если бы каждый нападающий забросил по одной шайбе, мы бы выиграли 12:0». Артур забил гол, значит, сделал свою работу. Когда на лед выйдут обменянные из ЦСКА защитники Колби Уильямс и Николай Макаров? Думаю, что они сыграют в следующем матче. Мы планировали этот момент, целенаправленно шли на приобретение этих хоккеистов", — сказал Десятков.