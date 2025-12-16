Десятков о 2:4: «Удаления предрешили исход матча. При игре “5 на 5” “Лада” моментами выглядела лучше, чем ЦСКА. Могу похвалить команду за характер»

«Ладе» не хватало наглости и злости? Соглашусь по началу матча, но потом и на чужом пятаке воевали, и на своем. Не скажу, что мы слишком уважительно отнеслись к ЦСКА. Игра неудачно сложилась для нас, пропустили три шайбы в меньшинстве — это сказывается на психологии, чего, наверное, не должно быть у профессиональных спортсменов. Но еще раз отмечу, что поправили ситуацию во втором и третьем периодах, создали хорошие моменты, где должны были забивать.