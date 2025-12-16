Жамнов о 0:1 от «Динамо»: «Кто не забивает, тот проигрывает матч. Вратари сыграли превосходно, но нападающие должны забивать, это их хлеб»

— Интересная игра, но кто не забивает, тот проигрывает матч.
— «Спартаку» традиционно тяжело даются матчи после пауз. Что еще не получилось кроме голов для того, чтобы добиться результата?
— Это одна из лучших игр за несколько последних матчей по самоотдаче. Не хватило агрессии в концовке, искали лишние передачи в моментах, когда нужно было бросать. Нужно отдать должное обоим вратарям, которые превосходно сыграли. Но нападающие должны забивать голы, это их хлеб.
У Порядина и Коростелева травмы верхней части тела, они вернутся после Нового года. Для нас любая потеря — удар. У нас много ребят болеют и на травме, это сказывается. Ищем разные варианты сочетаний. Для нас сейчас не самое легкое время, но все равно, думаю, мы преодолеем трудности.
— Когда вернется Кин?
— Он с нами поедет в поездку и сыграет какой‑то из матчей, — сказал Жамнов.