Вячеслав Козлов об 1:0 со «Спартаком»: «Игра держала в напряжении все время. Первое звено сделало свое дело, Подъяпольский держал “Динамо” в игре»

— У нас не было много выходных. Было столько выходных, сколько они заработали. У нас было условие, которое ставилось еще при Алексее Николаевиче [Кудашове], я не мог нарушить договоренность. У нас было достаточное количество тренировок, просто получилось так, что мы были в неполном составе. Всегда тяжело начинать после паузы. Думаю, в следующих матчах мы будем улучшать и физическое состояние, и качество игр.