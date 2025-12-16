Ричмонд
03:00
Бостон
:
Юта
П1
2.44
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Айлендерс
П1
2.22
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Анахайм
П1
2.11
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Эдмонтон
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Ванкувер
П1
2.36
X
4.15
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Чикаго
П1
1.80
X
4.40
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Вашингтон
П1
2.34
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Калгари
П1
2.87
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Колорадо
П1
5.27
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

Вячеслав Козлов об 1:0 со «Спартаком»: «Игра держала в напряжении все время. Первое звено сделало свое дело, Подъяпольский держал “Динамо” в игре»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итоги матча со «Спартаком» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (1:0).

Источник: Спортс"

— Хорошо начали игру, создавали моменты. Потом «Спартак» перехватил инициативу. Дальше была обоюдно ровная игра. Вратари хорошо играли. В третьем периоде нашли момент и забили гол. Считаю, что первое звено сделало свое дело. Влад Подъяпольский держал нас в игре, хоть ему и было непросто, потому что долго не играл. Здорово, что выиграли. Отдельное спасибо болельщикам, была отличная атмосфера. Думаю, игра держала в напряжении все время.

— Вы дали команде много выходных. При этом некоторые игроки приступили к тренировкам раньше, некоторые чуть позже. Были ли опасения перед игрой, что команда может выглядеть разрозненной, особенно на фоне соперника, который дал команде всего два выходных?

— У нас не было много выходных. Было столько выходных, сколько они заработали. У нас было условие, которое ставилось еще при Алексее Николаевиче [Кудашове], я не мог нарушить договоренность. У нас было достаточное количество тренировок, просто получилось так, что мы были в неполном составе. Всегда тяжело начинать после паузы. Думаю, в следующих матчах мы будем улучшать и физическое состояние, и качество игр.

— На одной из пресс-конференций вы говорили, что Ансель Галимов — переделанный центр, который может сыграть на двух позициях. Сегодня мы как раз это наблюдали. Он начал матч в центре, а в третьем периоде вы его поставили на край. Насколько довольны его игрой на этом трехматчевом просмотровом контракте?

— Сегодня не играл Артемьев, у него небольшое повреждение. Артем Чернов тоже приболел. Такие игроки, как Галимов, нужны, потому что его можно использовать и в центре, и с краю. Мы довольны его выступлением, скорее всего, он останется в команде. По физическому состоянию он становится лучше от игры к игре.

— Максим Моторыгин на выезде выдал рекордную серию. Сегодня Владислав Подъяпольский показал, что на него по-прежнему можно полностью рассчитывать. Как будете выбирать между ними, кого ставить в старте?

— У нас будет четкое расписание. Надеюсь, что не будет такого, как было, когда Влад играл 12 матчей из 13. И не будет такого, чтобы Максим играл шесть матчей подряд. Это большая нагрузка. Мы будем распределять время между вратарями, чтобы они оба были в тонусе.

— Бросается в глаза, что «Динамо» стало меньше пропускать, после того как вы возглавили команду. Что поменяли?

— Мы стали играть иначе в защите, и это дает результат. Сегодня мы заблокировали 29 бросков, это такая статистика, которая говорит о том, что ребята самоотверженно играют. А то, что долетало до Влада, он здорово подчистил, — сказал Козлов.