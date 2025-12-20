Ричмонд
Харпур о 2:4 от «Лады»: «Очередное поражение. Все будто повторяется снова и снова, это разочаровывает. Надо найти способ снова забрасывать шайбы и побеждать»

Защитник «Шанхая» Бен Харпур прокомментировал поражение в матче с «Ладой» (2:4).

Источник: Спортс"

— Очередное поражение… Как будто это все повторяется снова и снова. И это разочаровывает.

Мы были в игре до самого конца, но потом пропустили третью шайбу. На табло 3:2, мы помчались отыгрываться и пропустили в пустые. Очень разочаровывающе.

— Тем не менее команда много бросала по воротам «Лады». Это можно отметить как положительный момент?

— Да, мы много бросили по воротам соперника, но в конце концов мы проиграли и это самое важное. Надо найти способ снова забрасывать шайбы и побеждать.

— И все-таки команда пока не может найти свою игру… В чем, по твоему мнению, «драконам» надо добавить прямо здесь и прямо сейчас?

— Сложно обозначить один момент, в котором мы должны стать лучше. Их много. Я, правда, не знаю, что тут сказать, мы как будто проживаем «день сурка» снова и снова.

Надо стараться хорошо играть все 60 минут, наши спецбригады должны играть лучше, игра в полных составах, дисциплина… Много вещей, в которых нам надо стать лучше, — сказал Харпур.