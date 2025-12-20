Десятков об Алтыбармакяне: «Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться, они по темпераменту схожи»

— У него спросить надо. Он не так стар, есть ребята и постарше. Дело не в его усталости, а в подходе и отношению к хоккею. Радулов же не устает, хотя они по темпераменту схожи. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться.