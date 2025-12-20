Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.10
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.33
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Десятков об Алтыбармакяне: «Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться, они по темпераменту схожи»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков после победы над «Шанхаем» (4:2) высказался об игре нападающего Андрея Алтыбармакяна.

Источник: Спортс"

— Команду встряхнула ситуация с Алтыбармакяном? Как и его самого?

— Андрея надо трясти с утра до вечера, чтобы он был похож на свою лучшую версию. Как только он успокаивается, его нет как хоккеиста. Горячая кровь, это его характер, манера игры.

— Нет ощущения, что он подустал от хоккея?

— У него спросить надо. Он не так стар, есть ребята и постарше. Дело не в его усталости, а в подходе и отношению к хоккею. Радулов же не устает, хотя они по темпераменту схожи. Когда Радулов в огне, ни одна команда не устоит. Андрей должен к этому стремиться.

Ему надо в быту подтянуть профессиональное отношение. Он должен становиться более качественным, взрослым, что ли. В плане игры, самоотдачи. Когда он получил по носу, начал играть и выдавать, что умеет. Он должен делать это с самого начала. В этом и есть профессионализм, — сказал Десятков.