Маклюков о 7:4 с «Трактором»: «Встретились две мастеровитые команды, показали зрелищный хоккей»

— Если говорить об игре в целом, то я бы отметил, что встретились две мастеровитые команды, которые показали зрелищный хоккей.
— В чем причина такой результативности после паузы?
— Хорошо отдохнули, потренировались и видимо соскучились по хоккею и голам.
— С кем играть принципиальнее, с «Трактором» или «Авангардом»?
— Считаю, оба соперника для нас принципиальные, поэтому на каждого настраиваемся одинаково.
— «Металлург» с большим отрывом лидирует в лиге по голам. В чем секрет забитых 144 шайб?
— Я думаю, это совокупность командой игры и индивидуального мастерства, — сказал Маклюков.