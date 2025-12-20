Ричмонд
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Маклюков о 7:4 с «Трактором»: «Встретились две мастеровитые команды, показали зрелищный хоккей»

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков высказался после победы над «Трактором» (7:4).

Источник: Спортс"

— Если говорить об игре в целом, то я бы отметил, что встретились две мастеровитые команды, которые показали зрелищный хоккей.

— В чем причина такой результативности после паузы?

— Хорошо отдохнули, потренировались и видимо соскучились по хоккею и голам.

— С кем играть принципиальнее, с «Трактором» или «Авангардом»?

— Считаю, оба соперника для нас принципиальные, поэтому на каждого настраиваемся одинаково.

— «Металлург» с большим отрывом лидирует в лиге по голам. В чем секрет забитых 144 шайб?

— Я думаю, это совокупность командой игры и индивидуального мастерства, — сказал Маклюков.