Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Виннипег
П1
1.66
X
4.64
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Нью-Джерси
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Даллас
П1
2.50
X
4.40
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Тянулин об обмене в «Ладу»: «В “Сочи” были хорошие моменты, но это хоккейная жизнь. Начинается новый этап, теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед»

Нападающий «Лады» Артур Тянулин высказался о переходе в тольяттинский клуб из «Сочи».

Источник: Спортс"

— Расскажите, как проходит ваша адаптация в Тольятти?

— Все здорово. Коллектив у нас отличный, и меня здорово приняли. Что касается физической формы, то я чувствую себя комфортно: у меня было три недели, которые я посвятил индивидуальным тренировкам, еще находясь в Сочи.

— Насколько неожиданно для вас стал обмен в «Ладу»?

— Я не удивился, потому что не играл три недели и уже ожидал подобного.

Конечно, за три с половиной года в «Сочи» были хорошие моменты, но это хоккейная жизнь. Начинается новый этап, и теперь мне предстоит помогать новой команде добиваться побед, — сказал Тянулин.