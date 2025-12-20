«Флорида» обыграла «Каролину» (4:3 Б), уступая 0:3 к 51-й минуте и сравняв счет на 59:18. Команда Мориса идет 2-й в дивизионе после 4 побед подряд

К 51-й минуте «Пантерс» уступали со счетом 0:3, а затем забросили три шайбы подряд — отличились Брэд Маршанд (50:16), Сэм Беннетт (57:35) и Сэм Райнхарт (59:18).
Все три нападающих набрали по 2 (1+1) очка, а форвард Эван Родригес добавил к 2 (0+2) баллам победный буллит и стал первой звездой встречи. Вратарь Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков и выиграл серию буллитов.
Для «Флориды» победа стала 4-й подряд и 7-й — в последних 8 играх. С 40 очками в 34 играх команда под руководством Пола Мориса вышла на 2-е место в Атлантическом дивизионе, опережая «Монреаль» (40 в 34) и «Бостон» (40 в 35) по дополнительным показателям. Впереди лишь «Детройт» (41 в 35).