Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
1
:
Даллас
4
Все коэффициенты
П1
18.00
X
9.50
П2
1.12
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
3
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
1.33
X
9.50
П2
30.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
1
:
Нью-Джерси
1
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.75
П2
3.38
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Лада
4
П1
X
П2

«Флорида» обыграла «Каролину» (4:3 Б), уступая 0:3 к 51-й минуте и сравняв счет на 59:18. Команда Мориса идет 2-й в дивизионе после 4 побед подряд

«Флорида» одержала волевую победу над «Каролиной» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

К 51-й минуте «Пантерс» уступали со счетом 0:3, а затем забросили три шайбы подряд — отличились Брэд Маршанд (50:16), Сэм Беннетт (57:35) и Сэм Райнхарт (59:18).

Все три нападающих набрали по 2 (1+1) очка, а форвард Эван Родригес добавил к 2 (0+2) баллам победный буллит и стал первой звездой встречи. Вратарь Сергей Бобровский отразил 26 из 29 бросков и выиграл серию буллитов.

Для «Флориды» победа стала 4-й подряд и 7-й — в последних 8 играх. С 40 очками в 34 играх команда под руководством Пола Мориса вышла на 2-е место в Атлантическом дивизионе, опережая «Монреаль» (40 в 34) и «Бостон» (40 в 35) по дополнительным показателям. Впереди лишь «Детройт» (41 в 35).