«Флорида» обыграла «Каролину» (4:3 Б), уступая 0:3 к 51-й минуте и сравняв счет на 59:18. Команда Мориса идет 2-й в дивизионе после 4 побед подряд

Для «Флориды» победа стала 4-й подряд и 7-й — в последних 8 играх. С 40 очками в 34 играх команда под руководством Пола Мориса вышла на 2-е место в Атлантическом дивизионе, опережая «Монреаль» (40 в 34) и «Бостон» (40 в 35) по дополнительным показателям. Впереди лишь «Детройт» (41 в 35).