Бобровский отразил 26 из 29 бросков «Каролины» и выиграл серию буллитов. Победа — 444-я в регулярках НХЛ, у идущего на 8-м месте в истории Савчака 445

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел в старте на матч в регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

37-летний россиянин отразил 26 из 29 бросков в основное и дополнительное время и выиграл серию буллитов.

Победа стала для него 444-й в 778 играх за карьеру в рамках регулярок. Бобровский занимает 9-е место в истории лиги по числу выигранных матчей, на 8-м месте идет Терри Савчак (445).

Победа в сериях буллитов (введены в сезоне-2005/06) стала для Бобровского 37-й за карьеру. По числу выигранных матчей без их учета он делит 10-е место в истории лиги с Гленом Холлом (по 407), на 9-м месте идет Тони Эспозито (423).