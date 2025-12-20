Бобровский отразил 26 из 29 бросков «Каролины» и выиграл серию буллитов. Победа — 444-я в регулярках НХЛ, у идущего на 8-м месте в истории Савчака 445

Победа в сериях буллитов (введены в сезоне-2005/06) стала для Бобровского 37-й за карьеру. По числу выигранных матчей без их учета он делит 10-е место в истории лиги с Гленом Холлом (по 407), на 9-м месте идет Тони Эспозито (423).