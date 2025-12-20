Ричмонд
«Ванкувер» выиграл 3 матча из 3 после обмена Куинна Хьюза с общей разницей 9:2. Команда Фута ушла с последнего места в НХЛ

«Ванкувер» обыграл «Айлендерс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: Спортс"

Победа стала для команды под руководством Адама Фута третьей подряд — все на выезде. Ранее были обыграны «Нью-Джерси» (2:1) и «Рейнджерс» (3:0).

Таким образом, канадский клуб выиграл все 3 матча после обмена капитана команды Куинна Хьюза в «Миннесоту». Разница шайб на отрезке — 9:2.

С 31 очком в 34 играх «Кэнакс» покинули последнюю строчку в общей таблице НХЛ, обогнав «Сиэтл» (30 в 32) и «Нэшвилл» (30 в 33).

Куинн Хьюз сыграл 32:02 в матче с «Коламбусом» — его рекордное игровое время в НХЛ. «Миннесота» выиграла 3 из 3 игр с общим счетом 16:4 после перехода защитника.

Обмен Хьюза — финиш целой эпохи «Ванкувера». До величия Буре не добрались.