Матч-центр
«Коламбус» выменял Марчмента у «Сиэтла» на выборы во 2-м и 4-м раунде драфта. У форварда 4+9 в 29 играх в сезоне

«Коламбус» и «Сиэтл» объявили о сделке, в результате которой 30-летний форвард Мэйсон Марчмент стал игроком «Блю Джекетс».

«Кракен» получил за игрока выбор во 4-м раунде драфта НХЛ-2026 (изначально принадлежавший «Рейнджерс») и выбор в 2-м раунде драфта-2027.

Напомним, что в июне «Сиэтл» выменял канадца у «Далласа», отдав выборы в 3-м раунде драфта-2026 и пик 4-го раунда в 2025-м.

В текущем сезоне Марчмент набрал 13 (4+9) очков в 29 играх при полезности «минус 4». В двух предыдущих сезонах в составе «Старс» он забрасывал по 22 шайбы.

Действующее соглашение нападающего рассчитано до завершения сезона-2025/26, средняя годовая зарплата (кэпхит) — 4,5 млн долларов.