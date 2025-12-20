Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.25
П2
2.02
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.15
П2
2.93
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
20:30
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
3
:
Даллас
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Каролина
3
П1
X
П2

Робертсон делит с Капризовым 3-е место в гонке снайперов НХЛ — у обоих по 22 шайбы. Лидирует Маккиннон (28), в топ-5 также Гики (24) и Макдэвид (21)

Форвард «Далласа» Джейсон Робертсон набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (8:3) и был признан первой звездой.

На счету 26-летнего форварда стало 43 (22+21) очка в 36 играх в текущем сезоне при полезности «+16».

Он делит 3-е место в гонке снайперов лиги с Кириллом Капризовым из «Миннесоты» (22 шайбы в 35 играх).

В топ-5 также входят Нэтан Маккиннон («Колорадо», 28 в 34), Морган Гики («Бостон», 24 в 35) и Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 21 в 35).

Напомним, что контракт Робертсона со «Старс» с кэпхитом 7,75 миллиона долларов действует до завершения текущего сезона. Летом следующего года игрок может стать ограниченно свободным агентом.