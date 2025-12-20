Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Вашингтон
1
:
Детройт
4
Все коэффициенты
П1
49.00
X
14.00
П2
1.04
Хоккей. НХЛ
2-й период
Рейнджерс
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
6.10
П2
1.20
Хоккей. НХЛ
21.12
Баффало
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.12
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
21.12
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.05
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
21.12
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.12
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
ОТ
Оттава
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Овечкин проводит 1526-й матч в регулярках НХЛ, он делит с Сутером 20-е место в истории. На 19-м — Бернс из «Колорадо» (1531 игра)

Капитан «Вашингтона» проводит свой 1526-й матч за карьеру в рамках регулярок НХЛ — «Кэпиталс» принимают «Детройт» (0:3, второй период).

Источник: Спортс"

По этому показателю россиянин теперь делит 20-е место в истории лиги вместе с Райаном Сутером. Среди действующих игроков Овечкин уступает только защитнику «Колорадо» Бренту Бернсу, на счету которого 1531 матч.

В топ-20 входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612), Никлас Лидстрем (1564), Джером Игинла (1554), Алекс Дельвеккио (1550), Джонни Бьюсик (1540), Шейн Доун (1540), Брент Бернс («Колорадо», 1531).