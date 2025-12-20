Ричмонд
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.08
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.12
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
21.12
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.05
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
21.12
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.12
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Ларионов о том, почему пропустил два матча СКА: «Меня буквально вывернуло наизнанку. Давно не ощущал такого, с 1982 года, когда была свадьба Касатонова»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (1:2) рассказал, что пропустил 2 матча FONBET Чемпионата КХЛ из-за болезни.

Источник: Спортс"

— Как вы так умудрились приболеть, что надолго пропали из виду?

— Честно скажу, у меня такого давно не было. Если откровенно, в далеком в 1982 году. Это был март месяц, свадьба Алексея Касатонова. Перед чемпионатом мира. И у той болезни были другие причины (смеется)! Это было очень давно, буквально за день до начала наших сборов.

Эти болезни гуляют среди нас: болеют игроки, дети ходят в школу, иммунитет в декабре падает. Меня буквально вывернуло наизнанку, давно не ощущал такого состояния. Было желание вернуться раньше, но за два часа до игры понял, что нет энергии и сил. Решил пропустить матч, посмотреть его по телевизору — без комментатора.

Важно посмотреть игру, выработать свою оценку, при всем уважении к работающим людям. Вчера почувствовал себя лучше, сегодня был на раскатке. Рад снова всех видеть и общаться. Жаль, что сегодня не было победы, но жизнь продолжается. Готовимся к выездной серии, хотим порадовать болельщиков победами, — сказал Ларионов.