Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Рейнджерс
1
:
Филадельфия
1
Все коэффициенты
П1
14.00
X
1.08
П2
15.00
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
21.12
Бостон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
21.12
Монреаль
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
21.12
Нэшвилл
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
21.12
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.05
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
21.12
Анахайм
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
21.12
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
21.12
Сан-Хосе
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
0
:
Авангард
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Ги Буше о втором шатауте Серебрякова подряд: «В “Авангарде” все помогали Никите. Впервые в сезоне у нас коллектив в боевой готовности, все могут выходить на лед»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Локомотивом» (3:0) оценил игру вратаря Никиты Серебрякова, который во втором матче подряд не пропустил ни одной шайбы.

Источник: Спортс"

— У Серебрякова второй матч «на ноль».

— Помощь Никите оказывала вся команда, все прилагали усилия. Впервые с начала сезона у нас полный коллектив в боевой готовности, все могут выходить на лед. С первых матчей было много травм, тем более у нас в составе 14 новых ребят.

Требуется длительное время, чтобы построить новую команду. И в плане атаки, и в плане обороны нужно вырабатывать определенные привычки. Но мы не могли этого делать, потому что не все могли выходить на лед.

Мне приходилось жонглировать и учитывать все проблемы, с которыми нам нужно было справляться. Теперь мы выходим все вместе, и это приносит результат. Когда команда грамотно обороняется, грамотно помогает своему вратарю, тогда и пропускаешь меньше шайб.

— Можно ли сказать, что сегодня была лучшая игра в сезоне?

— Идеальных матчей в принципе не существует. В КХЛ играют команды очень высокого уровня. Естественно, каждый противник заставит тебя ошибаться, потому что хоккей — игра ошибок.

Взять прошлогодний «Локомотив». Команда строилась 4 года, это была зрелая, сплоченная команда, их было очень тяжело обыгрывать. Они шли побеждать. В хоккее, как в школе: в процессе обучения даже если у тебя лучший учитель в мире, не все студенты сдадут экзамен на 100%. Кто‑то будет лучше, кто‑то — хуже, кто‑то — вообще не сдаст.

Главное — продолжать работать. Со временем ребята будут знать материал на 75%, потом — на 80. И так шаг за шагом команда будет прогрессировать. Сегодня наша команда выглядела зрело, — сказал Буше.