Ги Буше о втором шатауте Серебрякова подряд: «В “Авангарде” все помогали Никите. Впервые в сезоне у нас коллектив в боевой готовности, все могут выходить на лед»

— У Серебрякова второй матч «на ноль».
— Помощь Никите оказывала вся команда, все прилагали усилия. Впервые с начала сезона у нас полный коллектив в боевой готовности, все могут выходить на лед. С первых матчей было много травм, тем более у нас в составе 14 новых ребят.
Требуется длительное время, чтобы построить новую команду. И в плане атаки, и в плане обороны нужно вырабатывать определенные привычки. Но мы не могли этого делать, потому что не все могли выходить на лед.
Мне приходилось жонглировать и учитывать все проблемы, с которыми нам нужно было справляться. Теперь мы выходим все вместе, и это приносит результат. Когда команда грамотно обороняется, грамотно помогает своему вратарю, тогда и пропускаешь меньше шайб.
— Можно ли сказать, что сегодня была лучшая игра в сезоне?
— Идеальных матчей в принципе не существует. В КХЛ играют команды очень высокого уровня. Естественно, каждый противник заставит тебя ошибаться, потому что хоккей — игра ошибок.
Взять прошлогодний «Локомотив». Команда строилась 4 года, это была зрелая, сплоченная команда, их было очень тяжело обыгрывать. Они шли побеждать. В хоккее, как в школе: в процессе обучения даже если у тебя лучший учитель в мире, не все студенты сдадут экзамен на 100%. Кто‑то будет лучше, кто‑то — хуже, кто‑то — вообще не сдаст.
Главное — продолжать работать. Со временем ребята будут знать материал на 75%, потом — на 80. И так шаг за шагом команда будет прогрессировать. Сегодня наша команда выглядела зрело, — сказал Буше.