Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Детройт
2
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
5.90
X
1.44
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
22.12
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
4.40
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
22.12
Даллас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.82
Хоккей. НХЛ
22.12
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
22.12
Нэшвилл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.31
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
22.12
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.19
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.12
Эдмонтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Овечкин проводит 1527-й матч в регулярках НХЛ, он единолично занимает 20-е место в истории. На 19-м — Бернс из «Колорадо» (1531 игра)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин проводит свой 1527-й матч за карьеру в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. «Кэпиталс» противостоят «Детройту» (1:2, третий период) на выезде.

Источник: Спортс"

По этому показателю 40-летний россиянин единолично занимает 20-е место в истории лиги, он обошел Райана Сутера. Среди действующих игроков больше матчей только у защитника «Колорадо» Брента Бернса, в активе у которого 1531 матч.

В топ-20 входят Патрик Марло (1779), Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733, рекордсмен среди европейцев), Рон Фрэнсис (1731), Джо Торнтон (1714), Здено Хара (1680), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дэйв Андрейчук (1639), Скотт Стивенс (1635), Ларри Мерфи (1615), Рэй Бурк (1612), Никлас Лидстрем (1564), Джером Игинла (1554), Алекс Дельвеккио (1550), Джонни Бьюсик (1540), Шейн Доун (1540), Брент Бернс («Колорадо», 1531).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше