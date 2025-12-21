Ричмонд
Гамзин о 0:1 с «Динамо»: «Соперник мало бросал, когда бросков мало, играть сложнее. Делал разные вратарские движения, к овертайму был в тонусе»

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин высказался о поражении от «Динамо» (0:1 Б) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

"Когда мало бросков по воротам, играть сложнее. Но здесь соперник и мало бросал, и мало в нашей зоне находился. А бывает такое, что тебя нагружают физически, находясь в твоей зоне, при этом не бросают, и это тоже тяжело.

Когда ты в не в игре, непросто в нее входить, надо держать концентрацию и быть в фокусе. По ходу игры делал разные вратарские движения, поэтому к овертайму был в тонусе, да и сил было много. С буллитами справиться было нелегко. Но можно было и третий отбить, немного не повезло", — сказал Гамзин.