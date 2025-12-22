Ричмонд
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Колорадо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Амур
2
П1
X
П2

Панарин помог создать реабилитационный центр в родном Коркино. На базе бассейна открылась соляная комната, в зале появился комплекс из 8 тренажеров для укрепления и восстановления

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин помог создать полноценный реабилитационный центр на базе бассейна в городе Коркино в Челябинской области. Хоккеист является уроженцем города Коркино.

Источник: Спортс"

«Коркинский плавательный бассейн благодаря помощи благотворительного фонда Артемия Панарина становится полноценным реабилитационным центром», — говорится в комментарии местных властей.

В центре открылась соляная комната, которая предназначена для укрепления иммунитета, очищения дыхательных путей, а также снятие стресса.

Кроме того, при содействии Панарина был обновлен тренажерный зал: там появился комплекс из 8 новых тренажеров для укрепления и восстановления функций организма. Уточняется, что в определенные часы и в тестовом режиме новые залы можно будет посетить бесплатно.