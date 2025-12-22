Панарин помог создать реабилитационный центр в родном Коркино. На базе бассейна открылась соляная комната, в зале появился комплекс из 8 тренажеров для укрепления и восстановления

«Коркинский плавательный бассейн благодаря помощи благотворительного фонда Артемия Панарина становится полноценным реабилитационным центром», — говорится в комментарии местных властей.
В центре открылась соляная комната, которая предназначена для укрепления иммунитета, очищения дыхательных путей, а также снятие стресса.
Кроме того, при содействии Панарина был обновлен тренажерный зал: там появился комплекс из 8 новых тренажеров для укрепления и восстановления функций организма. Уточняется, что в определенные часы и в тестовом режиме новые залы можно будет посетить бесплатно.