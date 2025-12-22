Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Бостон
2
:
Оттава
6
Все коэффициенты
П1
79.00
X
18.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
перерыв
Даллас
1
:
Торонто
0
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.44
П2
12.25
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
Все коэффициенты
П1
6.14
X
3.28
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
1
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.48
П2
7.93
Хоккей. НХЛ
перерыв
Питтсбург
3
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.20
П2
7.68
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
1
:
Колорадо
4
Все коэффициенты
П1
55.00
X
17.00
П2
1.00
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Лада
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Сочи
5
П1
X
П2

Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 2:3 с «Автомобилистом»: «Индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что нас наказали»

И.о. тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин оценил поражение от «Автомобилиста» (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

«Не могу сказать, что игра не понравилась. Ребята старались выполнять задание, многое получалось, но индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что “Автомобилист” реализовал эти моменты, наказал нас, и мы проиграли.

Удаление Тимашова? Без комментариев. Такие удаления априори быть не должны. Люди все адекватные и понимают, что это за собой влечет, команда проиграла.

Гуска попросил замену в перерыве. Во время меньшинства во втором периоде были тяжело и ему, и спецбригаде — поднаелись за пять минут", — сказал Гизатуллин.