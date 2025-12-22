Тренер «Адмирала» Гизатуллин о 2:3 с «Автомобилистом»: «Индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что нас наказали»

«Не могу сказать, что игра не понравилась. Ребята старались выполнять задание, многое получалось, но индивидуальные невынужденные ошибки привели к тому, что “Автомобилист” реализовал эти моменты, наказал нас, и мы проиграли.
Удаление Тимашова? Без комментариев. Такие удаления априори быть не должны. Люди все адекватные и понимают, что это за собой влечет, команда проиграла.
Гуска попросил замену в перерыве. Во время меньшинства во втором периоде были тяжело и ему, и спецбригаде — поднаелись за пять минут", — сказал Гизатуллин.