Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.39
П2
5.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ единолично — 62 очка в 37 играх против 61 в 35 у Маккиннона

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне у 28-летнего канадца стало 62 (23+39) очка в 37 играх. Текущая результативная серия — 10 матчей (26 баллов на отрезке, 12+14).

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» единолично возглавил гонку бомбардиров лиги.

Он обогнал форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона, имеющего 2 матча в запасе (61 очко в 37 играх, 30+31, сегодня — дубль в ворота «Миннесоты»).

На третьем месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (54 в 36, 18+36), на четвертом — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (52 в 37, 17+35).

Замыкает топ-5 форвард «Далласа» Микко Рантанен (49 в 36, 14+35).