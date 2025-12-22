Макдэвид набрал 1+2 в матче с «Вегасом» и возглавил гонку бомбардиров НХЛ единолично — 62 очка в 37 играх против 61 в 35 у Маккиннона

В текущем сезоне у 28-летнего канадца стало 62 (23+39) очка в 37 играх. Текущая результативная серия — 10 матчей (26 баллов на отрезке, 12+14).
Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» единолично возглавил гонку бомбардиров лиги.
Он обогнал форварда «Колорадо» Нэтана Маккиннона, имеющего 2 матча в запасе (61 очко в 37 играх, 30+31, сегодня — дубль в ворота «Миннесоты»).
На третьем месте идет форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (54 в 36, 18+36), на четвертом — форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (52 в 37, 17+35).
Замыкает топ-5 форвард «Далласа» Микко Рантанен (49 в 36, 14+35).