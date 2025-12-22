Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.39
П2
5.58
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Маккиннон первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб — в 35 матчах. Он увеличил отрыв в гонке снайперов от Гики до 5 голов

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (5:1) и был признан второй звездой.

На счету 30-летнего канадца 61 (30+31) очко в 35 играх в текущем сезоне — идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (62 в 37).

В гонке снайперов Маккиннон увеличил отрыв от идущего вторым форварда «Бостона» Моргана Гики (25 голов в 37 играх) до 5 шайб.

За ними следуют Макдэвид (23 в 37) и форвард «Далласа» Джейсон Робертсон (23 в 37). Еще на одну шайбу отстают форварды «Миннесоты» Кирилл Капризов и Мэттью Болди (у обоих — 22 в 37).

Отметим, что Нэтан показал второй результат в истории «Квебека» и «Колорадо» по скорости достижения отметки 30 шайб за сезон. Его опередил лишь Мишель Гуле (30 голов в 34 играх, 1985/86).

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше