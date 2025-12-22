Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.39
П2
5.58
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
3
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Задоров получил 2+10 за стычку с Козенсом в матче с «Оттавой». Он лидирует в сезоне НХЛ по числу штрафных минут (80)

Защитник «Бостона» Никита Задоров завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (2:6) с 14 минутами штрафа.

В первом периоде 30-летний россиянин получил за нарушение против форварда «Сенаторс» Дилана Козенса (подсечку).

В концовке третьего периода Задоров вступил в стычку с тем же Козенсом (набравшим в матче 3 очка, 1+2), которую быстро разняли судьи. При этом игроки продолжили обмен репликами.

В итоге обоим выписали по 12 минут штрафа (дисциплинарный плюс малый — Задорову за грубость, Козенсу за удар коленом).

Сегодня Никита (18:44, полезность «+1») отметился 2 бросками в створ и 3 силовыми приемами, допустил 1 потерю.

В текущем сезоне у него 13 (1+12) очков в 37 играх при полезности «+13». Он лидирует в лиге по числу штрафных минут (80).