Лемье поздравил Кросби с рекордом по очкам за «Питтсбург»: «Я еще в 2005 году знал, что ты будешь особенным. Сейчас ты — один из лучших игроков всех времен»

У него 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру против 1723 (690+1033) в 915 играх у Лемье.
В сезоне-2005/06 Лемье и Кросби вместе сыграли за «Пингвинс».
"Я еще в 2005 году знал, что ты станешь особенным игроком и добьешься больших успехов в карьере. И вот теперь, 20 лет спустя, ты — один из лучших игроков всех времен.
Ты всегда прекрасно представлял «Питтсбург», НХЛ и весь хоккейный мир. Желаю тебе провести отличный сезон и еще раз поздравляю. Ты отлично справился, друг мой", — сказал Лемье в видеоролике, опубликованном пресс-службой пенсильванцев.
Кросби побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» (1724 против 1723) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.