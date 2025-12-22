Ричмонд
Тринеев о тренировках Овечкина: «Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Если не катается, то идет в зал. С возрастом становится тяжелее, нужно больше заниматься»

Форвард «Вашингтона» Богдан Тринеев поделился мнением о тренировках Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

— Откроете секрет: что делает Александр Овечкин на тренировках, что в сорок лет играет на таком уровне?

— Секреты раскрывать не буду. Это же лучший снайпер в истории НХЛ.

— Но если тренировка по желанию, он больше отдыхает, учитывая возраст, или все равно работает?

— Если Александр Михайлович не катается, он идет готовиться в зал. Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Всегда надо готовиться. Думаю, с возрастом тяжелее становится, и нужно больше заниматься.

— Вы его и в жизни называете по имени-отчеству?

— Конечно. Он великий игрок, легенда. Плюс человек намного старше меня. Думаю, так правильнее и уважительнее. Мне так удобнее, и я так комфортнее себя чувствую.

— Овечкин в гости не звал?

— Бывал уже пару раз.

— То есть вас взяли под крыло?

— Конечно. Неопытного молодого бойца взяли. Хожу тут за всеми, как губка, впитываю, — сказал Тринеев.

Тринеев об Овечкине: «Он часто собирает русскоговорящих ребят. Вне льда Александр Михайлович очень веселый человек, его приятно слушать».

