Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.50
П2
6.60
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
5
:
Торонто
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2

Малкин — Кросби после рекорда «Питтсбурга» по очкам: «Ты лучший, дружище. Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга — я помог набрать много очков»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в матче с «Монреалем» (4:3 Б) стал лучшим бомбардиром клуба в истории регулярок. Он набрал 1724 (645+1079) балла в 1387 играх, обогнав Марио Лемье (1723 очка в 915 матчах).

Источник: Спортс"

Евгений Малкин, временно не играющий из-за травмы, вручил ему в раздевалке переходящий приз лучшему игроку матча и трофейную шайбу.

«Сид, первый и единственный в “Питтсбурге”. Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга, поскольку я помог набрать много очков.

Поздравляю, надеюсь, это не последний раз, когда ты бьешь рекорды. Ты лучший, дружище!" — сказал Малкин.

Кросби — лучший «Пингвин» в истории! Обошел Лемье и стал 8-м бомбардиром НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше