Малкин — Кросби после рекорда «Питтсбурга» по очкам: «Ты лучший, дружище. Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга — я помог набрать много очков»

Евгений Малкин, временно не играющий из-за травмы, вручил ему в раздевалке переходящий приз лучшему игроку матча и трофейную шайбу.
«Сид, первый и единственный в “Питтсбурге”. Вероятно, в твоем достижении есть небольшая моя заслуга, поскольку я помог набрать много очков.
Поздравляю, надеюсь, это не последний раз, когда ты бьешь рекорды. Ты лучший, дружище!" — сказал Малкин.
Кросби — лучший «Пингвин» в истории! Обошел Лемье и стал 8-м бомбардиром НХЛ.
