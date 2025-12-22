Фетисов о безголевой серии Овечкина: «У всех бывают непростые ситуации. Саша справится и проявит себя во второй части сезона»

«Такие непростые ситуации бывают у всех хоккеистов. Я думаю, что Саша сможет справиться с ней и проявит себя во второй части сезона. И его возраст на ней не сказывается. Ведь в прошлом сезоне он был всего на год моложе, а сколько шайб забил», — сказал Фетисов.
В текущем сезоне на счету 40-летнего нападающего 31 (14+17) очко в 36 матчах.
Тринеев о тренировках Овечкина: «Нет такого, что он просто сидит и отдыхает. Если не катается, то идет в зал. С возрастом становится тяжелее, нужно больше заниматься».
