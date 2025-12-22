Ричмонд
Хоккеисты «Динамо-Шинника» на выезде проиграли лучшей команде МХЛ

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» начал очередную выездную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги с двух поражений, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

21 и 22 декабря наша команда гостила у лидера общей таблицы лиги ярославского «Локо». Первый период встречи в понедельник закончился вничью 1:1, за «шинников» отличился Егор Карабань. По ходу следующей трети гости захватили лидерство благодаря Александру Дудичу и Егору Капустину, но еще до перерыва впереди были уже хозяева — 4:3. В начале последней 20-минутки Константин Волочко сравнял цифры, однако ярославцы все же вырвали победу с результатом 6:4.

Исход первого матча команд 21 декабря решился за пределами основного времени. К середине встречи «шинники» уступали со счетом 1:3, автором шайбы в стартовой трети стал Никита Ходорович. До ухода на второй перерыв гости сравняли цифры усилиями Дмитрия Хобяна и Егора Карабаня, но серию буллитов динамовцы проиграли — в итоге 3:4.

Подопечные Евгения Летова остались на пятом месте в таблице «Золотого» дивизиона Западной конференции МХЛ, набрав 46 очков в 33 играх. Гостевое турне бобруйского клуба продолжат два матча в Череповце — 26 и 28 декабря белорусов примет местный «Алмаз».