Жамнов после 3:1 с «Шанхаем»: «У нас еще много проблем. Если посмотреть 1-й период, начали за здравие, а закончили за упокой. Стали играть в хоккейчик, получили гол в свои ворота»

— Очень удивило, как команда целостно играла в обороне. Следствие замены вратаря?
— Думаю, вратарь дает уверенности. Вам виднее, но в моем понимании у нас еще много проблем в игре. Обольщаться не стоит.
Можно сказать так, что делаем какие-то акценты на обороне. Пока получается не все. Надо отдать должное и вратарю.
— Что поменяли во втором периоде, раз стали результативнее?
— Стали играть. Если посмотреть первый период, начали за здравие, а закончили за упокой. Появилась вальяжность и стали играть в хоккейчик. Увлеклись атакой и получили гол в свои ворота. Но молодцы, что завелись, — сказал Жамнов.