Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.12
Тампа-Бэй
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.40
Хоккей. НХЛ
23.12
Филадельфия
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.15
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
23.12
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
23.12
Лос-Анджелес
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Жамнов после 3:1 с «Шанхаем»: «У нас еще много проблем. Если посмотреть 1-й период, начали за здравие, а закончили за упокой. Стали играть в хоккейчик, получили гол в свои ворота»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победе в матче с «Шанхаем» (3:1).

Источник: Спортс"

— Очень удивило, как команда целостно играла в обороне. Следствие замены вратаря?

— Думаю, вратарь дает уверенности. Вам виднее, но в моем понимании у нас еще много проблем в игре. Обольщаться не стоит.

Можно сказать так, что делаем какие-то акценты на обороне. Пока получается не все. Надо отдать должное и вратарю.

— Что поменяли во втором периоде, раз стали результативнее?

— Стали играть. Если посмотреть первый период, начали за здравие, а закончили за упокой. Появилась вальяжность и стали играть в хоккейчик. Увлеклись атакой и получили гол в свои ворота. Но молодцы, что завелись, — сказал Жамнов.