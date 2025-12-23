Ричмонд
03:00
Тампа-Бэй
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.50
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.15
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.60
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.30
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
4
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Жамнов о победе над «Шанхаем» в день рождения «Спартака»: «Хотелось не разочаровать ветеранов, болельщиков. Праздник удался, но всегда есть моменты, когда можно играть лучше»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отметил, что команде не хотелось разочаровать болельщиков в день рождения клуба.

Источник: Спортс"

В понедельник «Спартак» в гостевом матче обыграл «Шанхай» со счетом 3:1. 22 декабря московскому клубу исполнилось 79 лет.

— Учитывая особый день для клуба, насколько важно было победить?

— В профессии тренера побеждать важно в каждой игре. Ясно, что сейчас такое событие, хотелось не разочаровать ветеранов, болельщиков. Наверное, праздник удался, но всегда есть моменты, когда можно играть намного лучше.

— Удивились поддержке «Спартака»? Почувствовали, что находитесь в Москве?

— У нас здесь три игры. Многие приехали из Москвы, много болельщиков из Петербурга, которые болеют за «Спартак». Чувствовалось, что практически играем дома, — сказал Жамнов.

«Спартак» о 79-летии: «Чтим великую историю клуба и закладываем фундамент для будущих побед! Поздравляем, спартаковцы!».