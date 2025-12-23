Ричмонд
Каменский о безголевой серии Овечкина: «Александр же не робот, он не может постоянно забивать. “Вашингтон” немного настиг спад, это тоже играет роль»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о безголевой серии Александра Овечкина в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не забил в 8 играх подряд.

"Он же не может постоянно забивать. Во-первых, команду немного настиг спад, это тоже играет свою роль. Во-вторых, Овечкин же не робот, сезон длинный, много игр. Я уверен, что ничего страшного нет.

Александр уже забил все, что можно, он первый по голам, и все будет хорошо. А к плей-офф «Вашингтон» подойдет в форме, главное — из этого спада побыстрее выйти", — сказал Каменский.

