Каменский о безголевой серии Овечкина: «Александр же не робот, он не может постоянно забивать. “Вашингтон” немного настиг спад, это тоже играет роль»

Капитан «Вашингтона» не забил в 8 играх подряд.
"Он же не может постоянно забивать. Во-первых, команду немного настиг спад, это тоже играет свою роль. Во-вторых, Овечкин же не робот, сезон длинный, много игр. Я уверен, что ничего страшного нет.
Александр уже забил все, что можно, он первый по голам, и все будет хорошо. А к плей-офф «Вашингтон» подойдет в форме, главное — из этого спада побыстрее выйти", — сказал Каменский.
