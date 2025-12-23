Игроки ECHL готовы объявить забастовку на фоне проблем с переговорами о коллективном соглашении. Хоккеисты обвиняют лигу в неуважении и попытках запугивания

В понедельник PHPA объявила, что игроки ECHL подали уведомление о забастовке. Она может начаться 26 декабря. В настоящее время лига находится на рождественских каникулах.
По мнению PHPA, забастовка является ответом на «несправедливую трудовую практику» лиги и направлена на ускорение переговоров по коллективному договору. Срок действия старого соглашения истек после завершения прошлого сезона, и оно было пролонгировано на действующий.
"В течение нескольких месяцев мы вели переговоры с лигой, и ее противоправное и принудительное поведение на протяжении всего этого процесса было невероятно разочаровывающим.
Мы требуем соблюдения базовых стандартов в области охраны здоровья, безопасности и условий труда, которые позволят игрокам оставаться здоровыми, соревноваться на высоком уровне и строить устойчивую профессиональную карьеру.
Мы сохраняем единство и по-прежнему готовы вернуться за стол переговоров в любое время", — сообщил исполнительный директор PHPA Брайан Рэмси.
Игроки ECHL опубликовали открытое письмо болельщикам, в котором утверждают, что лига срывает переговорный процесс.
"В ходе переговоров лига сопротивлялась решению элементарных вопросов безопасности игроков и условий труда. Потребовался почти год, чтобы убедить лигу в том, что мы имеем право выбирать шлемы, которые нам подходят по размеру. Клубы до сих пор предоставляют игрокам бывшее в употреблении снаряжение. Лига не проявляет никакого внимания к графику поездок игроков и считает, что девятичасовая поездка на автобусе должна считаться нашим выходным днем.
Еще несколько дней назад лига не была готова предоставлять нам выходной день в неделю и отказывалась обсуждать полноценный праздничный перерыв, который позволил бы игрокам быть дома со своими семьями, что соответствовало бы практике профессионального хоккея в Северной Америке", — говорится в письме.
Игроки также обвинили лигу в неуважении к себе и попытках запугивания за счет методов, нарушающих трудовое законодательство США.
Сейчас в ECHL выступают 30 команд (29 из США и 1 из Канады) — все они входят в системы клубов НХЛ. К 2027 году лига должна расшириться до 32 команд.