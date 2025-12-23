Игроки ECHL готовы объявить забастовку на фоне проблем с переговорами о коллективном соглашении. Хоккеисты обвиняют лигу в неуважении и попытках запугивания

"В ходе переговоров лига сопротивлялась решению элементарных вопросов безопасности игроков и условий труда. Потребовался почти год, чтобы убедить лигу в том, что мы имеем право выбирать шлемы, которые нам подходят по размеру. Клубы до сих пор предоставляют игрокам бывшее в употреблении снаряжение. Лига не проявляет никакого внимания к графику поездок игроков и считает, что девятичасовая поездка на автобусе должна считаться нашим выходным днем.