Фетисов о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030: «Сомневаюсь, Саше будет почти 45 лет. Но он великий, так что ничего исключать не буду»

— Как думаете, сможет ли Овечкин выступить на следующей Олимпиаде?
— Сомневаюсь. Вероятнее всего, это был последний шанс для Овечкина сыграть на Олимпиаде. В 2030‑м Саше будет уже почти 45 лет.
Честно говоря, я удивлюсь, если такое произойдет. Но он великий, так что ничего исключать не буду, — сказал Фетисов.
Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне.
