Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.38
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
4.30
П2
3.59
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.40
П2
1.90
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
5.82
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2

Фетисов о шансах Овечкина сыграть на Олимпиаде-2030: «Сомневаюсь, Саше будет почти 45 лет. Но он великий, так что ничего исключать не буду»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина сыграть на Олимпиаде в 2030 году. Игры пройдут во Франции.

Источник: Спортс"

— Как думаете, сможет ли Овечкин выступить на следующей Олимпиаде?

— Сомневаюсь. Вероятнее всего, это был последний шанс для Овечкина сыграть на Олимпиаде. В 2030‑м Саше будет уже почти 45 лет.

Честно говоря, я удивлюсь, если такое произойдет. Но он великий, так что ничего исключать не буду, — сказал Фетисов.

Овечкин не забил в 8-м матче подряд: 5 бросков в створ, 1 хит и «минус 1» за 17:28 с «Детройтом». У него 14+17 в 36 играх в сезоне.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше