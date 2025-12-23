Сергей Гончар: «Россия была бы на высоте на Олимпиаде. С вратарями никаких проблем, в нападении даже перебор звезд. Ахиллесова пята — центры, кроме Малкина никого нет»

По таланту сборная России одна из сильнейших, но не стоит забывать, что победа на таких турнирах добывается за счет звезд и игроков, которые грамотно действуют против основных троек соперника. Взять ту же сборную Канады. Со звездами у них всегда все в порядке. Они могут набрать состав из ярких игроков и все. Однако они всегда приглашают еще и тех хоккеистов, которые качественно играют против лучших сочетаний других команд.