Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.00
П2
5.82
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
24.12
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.20
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
24.12
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
24.12
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.20
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
24.12
Детройт
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.30
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.50
П2
3.67
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Барыс
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2

Сергей Гончар: «Россия была бы на высоте на Олимпиаде. С вратарями никаких проблем, в нападении даже перебор звезд. Ахиллесова пята — центры, кроме Малкина никого нет»

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар оценил возможные шансы сборной России на Олимпиаде-2026. Национальная команда не была допущена на турнир.

Источник: Спортс"

"Наши ребята на ведущих ролях во многих клубах НХЛ. Думаю, что с нынешним подбором игроков на Олимпиаде сборная России была бы на высоте.

На таких турнирах основная роль лежит на игре вратарей. В этом вопросе у нас точно нет никаких проблем. Сергей Бобровский, Андрей Василевский и Игорь Шестеркин играли бы на очень высоком уровне. Нам даже трудно предположить, кого тренерский штаб выберет в качестве первого вратаря. У нас все на очень высоком уровне.

В нападении у нас много не только опытных, но и молодых талантливых ребят. В этом плане в сборной России скорее даже перебор звездных игроков.

По таланту сборная России одна из сильнейших, но не стоит забывать, что победа на таких турнирах добывается за счет звезд и игроков, которые грамотно действуют против основных троек соперника. Взять ту же сборную Канады. Со звездами у них всегда все в порядке. Они могут набрать состав из ярких игроков и все. Однако они всегда приглашают еще и тех хоккеистов, которые качественно играют против лучших сочетаний других команд.

В этом плане тренерскому штабу сборной России пришлось бы поломать голову, чтобы достичь баланса в составе. Мне достаточно трудно представить — кто будет держать Макдэвида или Кросби? Но если по защитникам мы можем пройтись и набрать хороших ребят, то самая проблемная позиция нашей сборной — центральный нападающий. Кто у нас будет играть центра? Это наша ахиллесова пята… Кроме Жени Малкина на этой позиции трудно кого-то представить. Больше и нет никого.

В целом Олимпийские игры — это очень скоротечный турнир. По такому составу нашей сборной сегодня явно нельзя сказать, что кто-то один затащит и выиграет Олимпиаду для всей команды. В любом случае при грамотном подборе состава шансы на успех сборной России очень большие", — сказал Гончар.

Плющев будет смотреть ОИ-2026 без России: «Не надо делать из себя больших патриотов, чем ребята, которые сейчас на передовой. Во всем мире смотрят на передовые знания».