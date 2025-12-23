Ричмонд
Тренер «Динамо» Козлов об 1:7 от «Динамо» Минск: «Вторую игру мало бросаем, не получается игра в атаке. И в обороне слабо сыграли, пропала уверенность в большинстве»

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о разгромном поражении от минского «Динамо» со счетом 1:7 в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Не вошли в игру и наделали много ошибок, за которые соперник нас наказал. Мало что положительного можно сказать. Не получилась у нас сегодня игра.

Мы вторую игру мало бросаем. Сегодня на собрании говорил ребятам. Не получается у нас пока игра в атаке. Но сегодня и в обороне слабо сыграли. Пропала уверенность в большинстве. Медленно двигали шайбу. Были полумоменты. Будет над чем поработать.

— Будут ли применены санкции к Уилу?

— Не видел момента. Но если его удалили, значит, было. Санкции, наверное, будут.

— Почему не сыграл капитан команды Игорь Ожиганов?

— Он остался в Москве. У него небольшое повреждение.

— Почему приняли решение не менять голкипера в ходе матча?

— Потому что Максим Моторыгин по семейным обстоятельствам остался в Москве. Решили, что молодого не будем ставить. Решили, будет лучше, если до конца сыграет Владислав Подъяпольский, — сказал Козлов.