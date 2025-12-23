Хартли о 3:2 с «Адмиралом»: «В первом и втором периодах немного упустили инициативу, в 3-м уже увидели хоккей “Локомотива”. Звено Красковского забило очень важный гол»

— Важная победа для нас. Знали, что соперник не дает много места, нужно проходить на скорости. В первом и особенно во втором периоде немного упустили инициативу. В третьем периоде мы уже увидели хоккей «Локомотива».
Рад за Никиту Черепанова, который забил победный гол. Также отмечу Мельничука, который давно не играл, долго работал на тренировках и отыграл хороший матч.
— Никулин заменил Сурина в сочетании с Ивановым и Радуловым. Как вам игра 13‑го номера команды? Почему решили его поставить?
— Они хорошо отыграли и забили первый гол.
— Как вы переживали момент, когда сравнивался счет?
— Второй период начали с пропущенного гола. Никогда не хочется это делать. Соперник на выезде сразу понимает, что у него есть шанс. Звено Красковского забило очень важный для нас гол, — сказал Хартли.