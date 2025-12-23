Ричмонд
24.12
Вашингтон
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
24.12
Айлендерс
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
24.12
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
24.12
Детройт
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.40
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
24.12
Каролина
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
24.12
Оттава
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
24.12
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.70
П2
4.58
Хоккей. НХЛ
24.12
Чикаго
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
24.12
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.18
Хоккей. НХЛ
24.12
Вегас
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
24.12
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.41
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
0
:
Автомобилист
5
П1
X
П2

Никитин о ЦСКА после 1:3 с «Северсталью»: «Если бы могли объяснять низкую результативность, вы не задавали бы такие вопросы. Совокупность факторов, вратарь хорошо играет, фокус, нацеленность на ворота&r

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от «Северстали» (1:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— «Северсталь» смогла реализовать свои моменты, а мы не смогли. И в этом разница.

— Вы уже пятый раз в сезоне играете против этого соперника. Матчи стали особенными?

— Да здесь особо нет времени задумываться, игры идут достаточно плотно. Очередной соперник… Ну, пятая игра, но матчи получаются ровными. У нас идет стандартная подготовка.

— Почему у ЦСКА в последних матчах низкая результативность?

— Да если бы могли объяснять низкую результативность, то вы не задавали бы такие вопросы. Я каждый раз отвечаю одно и то же. Здесь совокупность факторов. Вратарь хорошо играет, фокус, нацеленность на ворота, — сказал Никитин.