Никитин о ЦСКА после 1:3 с «Северсталью»: «Если бы могли объяснять низкую результативность, вы не задавали бы такие вопросы. Совокупность факторов, вратарь хорошо играет, фокус, нацеленность на ворота&r

— «Северсталь» смогла реализовать свои моменты, а мы не смогли. И в этом разница.
— Вы уже пятый раз в сезоне играете против этого соперника. Матчи стали особенными?
— Да здесь особо нет времени задумываться, игры идут достаточно плотно. Очередной соперник… Ну, пятая игра, но матчи получаются ровными. У нас идет стандартная подготовка.
— Почему у ЦСКА в последних матчах низкая результативность?
— Да если бы могли объяснять низкую результативность, то вы не задавали бы такие вопросы. Я каждый раз отвечаю одно и то же. Здесь совокупность факторов. Вратарь хорошо играет, фокус, нацеленность на ворота, — сказал Никитин.